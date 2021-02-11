Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı
Adliye çıkışının savaş alanına döndüğü silahlı, bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde boşanma aşamasında olan çiftin yakınları adliye çıkışı kavga etti. Silahlı, taşlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.
Olay; Kırklareli Adliyesi önünde meydana geldi. Mahkeme çıkışı boşanma aşamasında olan çiftin yakınları arasında silahların, bıçakların, taşların ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 11 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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