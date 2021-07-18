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Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü

18.07.2021 14:03

Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından biri olan enişte A.Ö araçtan aldığı silahla avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan kardeşler olay yerinde can verirken, olay yerinden kaçan A.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cuma gecesi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre A.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin kaldığı eve gitti. Taraflar evin önünde tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Park halindeki araçtan silah alan A.Ö., kayınbiraderleri avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan'a ateş etti. Avukat ile kardeşi yere yığılırken, elinde silah bulunan enişte yerdekilere ateş etmeye devam etti. Kardeşleri vuran A.Ö. ile yanındaki M.A. isimli şahıs, ayrı araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasındaki kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü! O anlar kamerada

KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İki kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'da defnedildi.

ZANLILARDAN 1'İ YAKALANDI

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, A.Ö. ile birlikte olay yerinde bulunan M.A. isimi şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı A.Ö.'nün yakalanması için çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü
Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü

Ömer Alkan, Şanlıurfa, Silah, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü - Son Dakika


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