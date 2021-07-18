Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü - Son Dakika

Cuma gecesi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre A.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin kaldığı eve gitti. Taraflar evin önünde tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Park halindeki araçtan silah alan A.Ö., kayınbiraderleri avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan'a ateş etti. Avukat ile kardeşi yere yığılırken, elinde silah bulunan enişte yerdekilere ateş etmeye devam etti. Kardeşleri vuran A.Ö. ile yanındaki M.A. isimli şahıs, ayrı araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.

KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İki kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'da defnedildi.

ZANLILARDAN 1'İ YAKALANDI

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, A.Ö. ile birlikte olay yerinde bulunan M.A. isimi şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı A.Ö.'nün yakalanması için çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.