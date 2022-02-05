Boşanma aşamasındaki damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda boşanma aşamasındaki damat dehşet saçtı; 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Serap Gül Görer(35), eşi Bayram Görsel(35)'den boşanma kararı aldı. Görer, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde bulunan sitede ikamet eden ailesinin yanına taşındı. İddiaya göre, çocuklarını görmek için adrese gelen öfkeli damat Bayram Görsel, evin kapısını çaldı. Kapının açıldığını gören Görsel, yanında bulundurduğu tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı. Kurşun isabet eden eski kayın babası Cevdet Cantürk(63), eski eşi Serap Gül Görer(35), eski kaynanası Şaziye Cantürkve kayın birader Muhammet Enes Cantürkyaralandılar. 4 kişiyi yaralayan Bayram Görsel, olaydan sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bayram Görel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayın baba Cevdet Cantürk ise ameliyata alındı. Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.