Boşanma aşamasındaki eş kendini camdan attı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek tartışan şahıs, kendini balkondan attı.



İddialara göre, Altındağ ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için eşinin kaldığı eve gitti. Çift arasında çıkan tartışma büyüdü. M.K., barışma talebi reddedilince apartmanın camına çıkarak kendini üçüncü kattan aşağı bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.K.'yı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA