Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki eş kendini camdan attı
Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eş kendini camdan attı

Boşanma aşamasındaki eş kendini camdan attı

1 saat önce

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek tartışan şahıs, kendini balkondan attı.

Boşanma aşamasındaki eş kendini camdan attı, System.String[]

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek tartışan şahıs, kendini balkondan attı.


İddialara göre, Altındağ ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için eşinin kaldığı eve gitti. Çift arasında çıkan tartışma büyüdü. M.K., barışma talebi reddedilince apartmanın camına çıkarak kendini üçüncü kattan aşağı bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.K.'yı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:34 Kaynak: İHA
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