Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı iddiası - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı iddiası

02.12.2022 10:57
Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı iddiası

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

İddiaya göre, M.S.E boşanma aşamasındaki eşi E.E.'ye (52) cinsel saldırıda bulundu. E.E. olayı polis ekiplerine bildirerek M.S.E'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında "Eşe Karşı Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Salonda tutuklu sanık M.S.E. ve taraf avukatları hazır bulundu, E.E. ise adli görüşme odasından duruşmaya katıldı.

"Dar paça pantolon giydiği için ona sitemde bulundum"

Savunması için söz hakkı verilen M.S.E., "Eşimle boşanma aşamasındayız. 2022 yılının temmuz ayında ikimizde boşanmak için dilekçe vermiştik. Boşanma dilekçeleri verildikten sonra eşimle barışmak için girişimlerde bulundum. E.E. ile altlı üstlü oturuyoruz. Olay tarihinde eşim ve ailemle bir araya gelmek için istişarede bulunduk. Olay tarihinde 29 Ağustos'ta ben eşim E.E.'nin işten geldiğini gördüm. Kapıya çıkarak onu evime davet ettim. Kendisi istemedi ama biraz ısrar ettikten sonra geldi. Dar paça pantolon giydiği için ona sitemde bulundum. Hala evli olduğumuzu, onu kıskandığımı böyle pantolon giyemeyeceğini söyledim. 'Bana karışamazsın' dedi. Ben sinirlenerek makasla pantolonunun bir bölümünü kestim geri kalanını elime yırttım. Eşimin üzüldüğünü görünce özür diledim. Onu öyle görünce onu özlediğimi ve cinsel anlamda birlikte olmak istediğimi söyledim ama kendisi istemedi. Daha sonra ben ısrar edince fiziki ve sözlü olarak bana hiçbir şekilde direnmedi. Rızasıyla benle birlikte oldu. Kötü niyetim olmadığını, 30 yıllık eşim olduğunu neticede severek evlendiğimizi söyledim. Evliliğimizin devam etmesini söyledim ancak kendisi bana bir tepki vermedi" dedi.

"Çok şaşırdım, beklediğim bir suçlama değildi"

M.S.E, savunmasına şöyle devam etti:

"Ben onunla konuştuktan sonra eşim üst katta bulunan evine gitti. Akşam olunca oğlum beni arayarak annesinin mide kanaması geçirdiğini, hastanede olduklarını söyledi. Onların yanına gittim, taburcu olana kadar onu yalnız bırakmadım. Taburcu olduktan sonra şikayet tarihine kadar hiç görüşmedik. Taburcu olduktan bir hafta sonra eşimin Muğla'ya tatile gittiğini öğrendim. Eşim tatilden döndükten sonra onu ve oğlumu evime çağırdım. Bizim hakkımızda ne düşündüğünü sordum. Eşim barışmak istemediğini söyleyerek kendi evine gitti. Bu duruma sinirlenerek biraz söylendim, bir süre sonra küçük oğlum evimin kapısını yumruklayarak geldi. Böyle davrandığı için onun yakasından tuttum. Büyük oğlumda boynuma sarılarak beni yere yatırdı, o ara bayılmışım, gözümü açtığımda evde polisi gördüm. Karakola gidince eşimin bana karşı böyle bir suçlamada olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım, beklediğim bir suçlama değildi. 3 tane çocuğumuz var"

"Bana dokunmasını istemedim"

İfadesi dinlenen E.E. ise "Kendimi kötü hissettiğim için yaşadıklarımı tekrar anlatmak istemiyorum, emniyetteki ifadem doğrudur. Şikayetçiyim. Ben eve giderken onu kendi kapısının önünde gördüm. Benimle konuşmak için ısrar etti. Bir süre konuştuktan sonra ben evime gitmek istedim. İzin vermedi, kapıyı kilitledi. Sonra pantolonumu keserek cinsel ilişkiye girdi. Sanık olay tarihinde başka bir kadınla birlikteydi, bana dokunmasını istemedim. Direndim ama başarılı olamadım. Ben barışmak istemeyince sanık, 'Sana bunu daha çok yapacağım' dedi ve hakarette bulundu. Bunun üzerine olayı çocuklarıma anlattım ve şikayetçi oldum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı iddiası - Son Dakika

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