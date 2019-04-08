Son Dakika Haberleri: Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Baldızını ve Kayın Biraderini Öldürdü, 1 Kişiyi Yaraladı (2)

Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Baldızını ve Kayın Biraderini Öldürdü, 1 Kişiyi Yaraladı (2)

48 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAdana'da dehşetin yaşandığı evde tamam terörü sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Baldızını ve Kayın Biraderini Öldürdü, 1 Kişiyi Yaraladı (2), System.String[]
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Adana'da dehşetin yaşandığı evde tamam terörü sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Eşi ile konuşma bahanesiyle kayın validesinin evini basarak tabanca ile katliam yapan damat Mehmet Ö.'nün tabancayla yaraladığı baldızı Reyhan İ. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, soruşturmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:10 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayın Biraderini Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı AK Partili Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na Sert Yanıt: Hesap Makinesi Yerine Anayasayla Gez Sit Alanında Ortaya Çıkan İnsan Kemikleri Korku Yarattı
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