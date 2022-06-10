Boşanma aşamasındaki eşi kurşun yağdırdı! Kadın, burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşi kurşun yağdırdı! Kadın, burnu bile kanamadan kurtuldu

10.06.2022 16:18

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde adam, boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Hedef olan kadın yaralanmazken, kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı.

Dün saat 16.15 sıralarında Sapanca ilçesi Özkum Caddesindeki Sanat Sokağı'nda meydana gelen olayda E.E. (35) isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi M.E. (25) ile çocuklarının velayeti hususunda konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Birlikte yürüyen çiftin konuşması tartışmaya dönerken, cep telefonuyla konuşan E.E., belinden çıkardığı tabancayla M.E'ye kurşun yağdırmaya başladı.

OLAYDA BAŞKA BİR KADIN YARALANDI

Hedef olan kadının burnu bile kanamazken kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edilirken saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Sapanca Gölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşi kurşun yağdırdı! Kadın, burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşi kurşun yağdırdı! Kadın, burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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