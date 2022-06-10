Hedef olan kadının burnu bile kanamazken kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edilirken saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sapanca Gölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Boşanma aşamasındaki eşi kurşun yağdırdı! Kadın, burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

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