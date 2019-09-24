Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında karar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında karar

1 saat önce

Başakşehir'de 1 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Merve T.'ye (32) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Ercüment T.'nin (32) davası karara bağlandı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında karar, System.String[]

Başakşehir'de 1 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Merve T.'ye (32) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Ercüment T.'nin (32) davası karara bağlandı. Mahkeme, savcılığın cezalandırma talebine karşın sanığın beraat etmesi yönünde hüküm kurdu.


Başakşehir'de 12 Şubat 2018 tarihinde boşanma aşamasındaki 10 aylık eşi Merve T.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Ercüment T.'nin davası karara bağlandı.


Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ercüment T. ile müşteki Merve T. ve taraf avukatları hazır bulundu.


Söz verilen müşteki avukatı Umur Yıldırım, sanığın tutuklanması yönünde hüküm kurulmasını talep etti. Sanık avukatı ise dosyanın şüphelerden arındırılamamış bir dosya olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu.


"Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum"


Duruşmada konuşan müşteki Merve T. ise " Türkiye'de bu dertten muzdarip kadınlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Şikayetim devam etmektedir. Aylarca sığınma evlerinde kaldım. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.


Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Adli Tıp Kurumu raporuna göre Merve T.'nin cinsel saldırıya uğradığının anlaşıldığını aktardı. Savcı mütalaasında sanığın 12 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.


Mahkeme savcının mütalaasının ardından kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.


Mahkeme heyeti sanık Ercüment T.'nin atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatine hükmetti.


"Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim"


Duruşmanın bitmesinin ardından açıklamada bulunan Merve T. ülkede her geçen gün kadına şiddet ve cinayet olaylarının arttığını söyleyerek "Mahkemenin savcısının cezalandırılma talebi olmasına rağmen, sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Yargı da kendi arasında bir tutarsızlık yaşıyor ama bizim mücadelemiz devam ediyor. Henüz kesinleşmiş bir karar yok. Biz bunu istinafa taşıyacağız, başka yollardan yine hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önce zaten şiddet davamızda kazanmıştık. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme şüphe var demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz taktirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Tabii Türk kadınları adına bu tür şiddete maruz bırakılan kadınlar adına bana göre hezeyan içeren bir karardı. Ne yazık ki yargıda gelinen nokta bu. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir kalesini gole kapatamıyor
Adnan Oktar organize suç örgütü davası görülürken salonda deprem hissedildi AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]