Son Dakika Haberleri: Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası

Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası

21 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kadının, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ileri sürüldü.

Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kadının, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dağçeşme Mahallesi'nde oturan Özlem G'nin (25), evinden çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi T.G'nin (27) bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edildi.

Çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan genç kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:04 Kaynak: AA

Kütahya, Tavşanlı, Güncel
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