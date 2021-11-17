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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı

17.11.2021 11:34
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi Onur Acar tarafından adliye önünde babasıyla birlikte vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Cemile Nur Duman Acar, ölümlerinin birinci yılında vurulduğu yerde anıldı.

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi Onur Acar tarafından adliye önünde babasıyla birlikte vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Cemile Nur Duman Acar, ölümlerinin birinci yılında vurulduğu yerde anıldı.

Olay; 11 Kasım 2020 günü Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Onur Acar (30) boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar (23) ile aralarında görülen başka bir ceza davası nedeniyle adliyeye gitmişti. Onur Acar, adliye çıkışta eşi ve kayınpederi Abdullah Acar'a pompalı tüfekle ateş açmıştı. Abdullah Duman, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bir çocuk annesi Cemile Nur Acar ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Katil zanlısı Onur Acar ise; çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Ölümün 1'inci yılında vurulduğu yerde anıldı

Baba ve kızın vurulduğu yer olan Cumhuriyet meydanında bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ellerinde pankartlar ve mor balonlarla meydana gelen birçok kadına erkekler de eşlik etti. Kadın cinayetlerinin lanetlendiği anma töreninde Cemile Nur Duman'ın annesi Fatma Duman, "Bu acılı günümde yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, artık anneler ölmesin, evlatları kalmasın ve bizim gibi anneler de ağlamasın. Çok acı bir şey çok acı inşallah adalet yerini bulacak" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şiddetin kadınlardan çok erkeklerin sorunu olduğunu söyleyerek, erkek egemen toplumu üreten rejimlerin bu tür olumsuzlukları yaşadığını ve bu konuda herkesin suçlu olduğunu ifade etti.

Öte yandan anma programında, hayatını kaybeden Cemile Nur Duman'ın 2 yaşındaki oğlu Hızır Efe Duma da katıldı. - BİLECİK

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Onur Acar, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman anıldı - Son Dakika
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