Mamak'ın Durali Alıç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tunç Erdem (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Erdem'i (38), yanında getirdiği tabancayla başından vurarak öldürdü. Eşinin kardeşi İbrahim Gökekin'i de aynı silahla yaralayan Erdem, olay yerinden uzaklaştığı otomobilin içerisinde intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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