Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı

02.07.2022 15:37

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen 38 yaşındaki Tülay Erdem gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı. Kadının tabutuna ise cinayet sonrası intihar eden cani kocanın soyadı yerine ailesinin soyadı olan "Gökekin" yazdırıldı.

Mamak'ın Durali Alıç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tunç Erdem (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Erdem'i (38), yanında getirdiği tabancayla başından vurarak öldürdü. Eşinin kardeşi İbrahim Gökekin'i de aynı silahla yaralayan Erdem, olay yerinden uzaklaştığı otomobilin içerisinde intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Tülay Erdem için bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı içerisinde bulunan Ortaköy Camii'nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlanan Erdem'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü.

Eşi tarafından katledilen kadının ailesi, cani kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı

KOCASININ SOYADINI YAZDIRMADILAR

Tülay Erdem'in ailesi, katil kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı. Talihsiz kadının cansız bedeninin içerisinde olduğu tabutun üzerine ailesinin soyadı olan "Gökekin" yazıldı.

Eşi tarafından katledilen kadının ailesi, cani kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı
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Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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