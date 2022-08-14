Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi

14.08.2022 14:02

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözünün önünde öldürmüş Daha önce dinleme tesisinde kolunu kırdığı eşini dun de düğün çıkışında öldürdü Şahıs hakkında 2 kez uzaklaştırma cezası...

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi

Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözünün önünde öldürmüş

Daha önce dinleme tesisinde kolunu kırdığı eşini dun de düğün çıkışında öldürdü

Şahıs hakkında 2 kez uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının, cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi. Öte yandan şahsın eşini 3 çocuğunun gözü önünde acımasızca öldürdüğü ve eşinin daha önce kolunu kırmasından ötürü de 2 kez uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Olay, dun gece saat 22.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Serkan A., boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi. İddiaya göre Serkan A., konuşmak istediği eşini otomobile bindirmek isteyince genç kadın itiraz etti. Bunun üzerine Serkan A., boşanma aşamasındaki eşine tabanca ile iki el ateş etti. Düğünden silah sesine çıkan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 3 çocuk annesi kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Kızımı hunharca katletmiş"

Cenazeyi almaya anne ve babası geldi. Morg önünde uzun sure gözyaşı döken anneyi yakınları sakinleştirdi. Şahsın olayı 5,10 ve 17 yaşındaki 3 çocuğunun gözü önünde işlediği öğrenildi. Yaşananlar hakkında bir açıklama yapan baba Ali Okulu, "Kızımı hunharca katletmiş. Bir de bunu çocuklarının gözü önünde yapıyor. Uzaklaştırma kararı da vardı. Şahıs daha önce kızımı tehdit etmişti" dedi.

Daha önce de kolunu kırmış

Avukat Mehmet Aykan ise, "İlk olarak ayın 22'sinde Ankara'dan dönerken Şenay hanım beni aradı, dinlenme tesisinde yakalayarak kolunu kırmış. Şikayeti üzerine oradan bir uzaklaştırma kararı vardı. Akabinde Antalya'ya geldikten sonra uzaklaştırma kararı da buradan aldırdık. Tehditlerine sürekli devam ediyordu. 2-3 ayrı dosya vardı. Dun gece Şenay hanım düğün için annesinin babasının yanına gidiyor. Yanında da çocukları var. O sırada ağaçların altına saklamış, oradan çıkıp kafasına sıkıyor. Hiçbir şey demiyor, planlı ve tasarlı oluyor. Henüz yakalanmadı şahıs" dedi.

Aile tarafından alınan cenazenin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenilirken, kaçan şahsı yakalamak için ise çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
500
Düğünde kocası tarafından katledilen kadının son nefesini çocuklarının gözü önünde verdiği ortaya çıktı Düğünde kocası tarafından katledilen kadının son nefesini çocuklarının gözü önünde verdiği ortaya çıktı Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü Eşinin öldürdüğü Şenay, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış (2) Eşinin öldürdüğü Şenay, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış (2)
Kaynak: İHA

Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement