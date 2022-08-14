Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi

Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözünün önünde öldürmüş

Daha önce dinleme tesisinde kolunu kırdığı eşini dun de düğün çıkışında öldürdü

Şahıs hakkında 2 kez uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının, cesedi annesinin gözyaşları arasında teslim edildi. Öte yandan şahsın eşini 3 çocuğunun gözü önünde acımasızca öldürdüğü ve eşinin daha önce kolunu kırmasından ötürü de 2 kez uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Olay, dun gece saat 22.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Serkan A., boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi. İddiaya göre Serkan A., konuşmak istediği eşini otomobile bindirmek isteyince genç kadın itiraz etti. Bunun üzerine Serkan A., boşanma aşamasındaki eşine tabanca ile iki el ateş etti. Düğünden silah sesine çıkan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 3 çocuk annesi kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Kızımı hunharca katletmiş"

Cenazeyi almaya anne ve babası geldi. Morg önünde uzun sure gözyaşı döken anneyi yakınları sakinleştirdi. Şahsın olayı 5,10 ve 17 yaşındaki 3 çocuğunun gözü önünde işlediği öğrenildi. Yaşananlar hakkında bir açıklama yapan baba Ali Okulu, "Kızımı hunharca katletmiş. Bir de bunu çocuklarının gözü önünde yapıyor. Uzaklaştırma kararı da vardı. Şahıs daha önce kızımı tehdit etmişti" dedi.

Daha önce de kolunu kırmış

Avukat Mehmet Aykan ise, "İlk olarak ayın 22'sinde Ankara'dan dönerken Şenay hanım beni aradı, dinlenme tesisinde yakalayarak kolunu kırmış. Şikayeti üzerine oradan bir uzaklaştırma kararı vardı. Akabinde Antalya'ya geldikten sonra uzaklaştırma kararı da buradan aldırdık. Tehditlerine sürekli devam ediyordu. 2-3 ayrı dosya vardı. Dun gece Şenay hanım düğün için annesinin babasının yanına gidiyor. Yanında da çocukları var. O sırada ağaçların altına saklamış, oradan çıkıp kafasına sıkıyor. Hiçbir şey demiyor, planlı ve tasarlı oluyor. Henüz yakalanmadı şahıs" dedi.

Aile tarafından alınan cenazenin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenilirken, kaçan şahsı yakalamak için ise çalışmalar devam ediyor.