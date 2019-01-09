Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Tehdit Edildiği İddiası

Malatya Valiliğince, bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, boşanma aşamasındaki eşine yönelik çeşitli iddialarda bulunan kadının şikayetleriyle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Malatya Valiliğince, bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, boşanma aşamasındaki eşine yönelik çeşitli iddialarda bulunan kadının şikayetleriyle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde S.O'nun, boşanma aşamasındaki eşi Ö.O'ya yönelik iddialarına yer verildiği anımsatıldı.



S.O'nu eşi Ö.O hakkında şikayetçi olmasının ardından Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerekli adli işlemlerin başlatıldığı dile getirilen açıklamada, Ö.O'nun çocuğuna şiddet uygulaması ve S.O'nun babasının iş yerini kurşunlanmasına ilişkin iddialarla ilgili gerekli takibin polis ekiplerince yapıldığı, "eve ses bombası atıldığı" iddiasıyla ilgili olarak da herhangi bir iz, emare ve delil tespit edilemediğinden işlem yapılamadığı kaydedildi.



S.O. hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun gereğince Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliğince 9 Nisan 2018'de 6 ay süreyle koruyucu tedbir kararı verildiği, kararın 8 Ocak 2019'da 6 ay süreyle yenilendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Malatya 1. Aile Mahkemesince 16 Kasım 2018'den geçerli olmak üzere Ö.O hakkında 'önleyici tedbir kararı' verilmiş olup S.O ile yapılan görüşmede 16 Ocak'ta bitecek olan önleyici tedbir kararının süresinin uzatılması için Aile Mahkemesine müracaat edeceği öğrenilmiştir. Ayrıca, S.O'nun annesi F.G. ve babası Ş.G. hakkında da Yeşilyurt Polis Merkezi amirliğince 3 ay süreli koruyucu tedbir kararları uygulanmıştır. S.O'nun eşi Ö.O'nun tedbir kararlarına aykırı davrandığı iddiaları ile ilgili olarak Ö.O hakkında 6 defa Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Malatya Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bahsi geçen tüm olaylarla ilgili olarak ivedilikle Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler yapılmış ve önleyici tedbirler alınarak hazırlanan tahkikat evrakları Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Tahkikat evrakları ile ilgili olarak adli makamlarca açılan davaların bir kısmı devam etmekte olup, bazı şikayetlerle ilgili olarak 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' alındığı anlaşılmıştır."

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