Son Dakika Haberleri: Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Tehdit Edildiği İddiası

Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Tehdit Edildiği İddiası

45 dakika önce

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, boşanma aşamasındaki eşine yönelik çeşitli iddialarda bulunan kadının şikayetlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Tehdit Edildiği İddiası, System.String[]
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, boşanma aşamasındaki eşine yönelik çeşitli iddialarda bulunan kadının şikayetlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde S.O'nun, boşanma aşamasındaki eşi Ö.O'ya yönelik iddialarına yer verildiği anımsatıldı.

Aralarında devam eden boşanma davası bulunan taraflardan mağdure S.O'ya yönelik olarak son bir yıl içinde eşi Ö.O. tarafından gerçekleştirilen aile içi şiddet eylemleri kapsamında çok sayıda soruşturma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma konusu dosyalardan birisinde şüpheli hakkında tutuklama talep edildiği ancak ilgili mahkemece adli kontrol kararı verildiği ve ayrıca 6284 sayılı yasa kapsamında tedbir kararları uygulandığı, son olarak 08 Ocak 2019'da mağdurenin ikameti civarında, eşi olan şüpheli tarafından ses bombası atılması şeklinde gerçekleştiği medyadan öğrenilen eylem nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığı, şüphelinin yakalanıp gözaltına alınmasına yönelik talimat verildiği, soruşturmanın halen devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Malatya, Başsavcı, Güncel
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