Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Furkan şen:

Gerçekten o ruh hali bilinmez öfke sinir bilmişlik adama bunları yaptırır da normal kafayla düşündüğümüz de zaten boşanıyırsun boşanma dedi kadın da hayır dedi adam kızdı vurdu.peki sonuç ne oldu girdin içeriye aptal.bu hayat ikinizde dar geldi olan çocuğa oldu çocuğun ne suçu vardı peki.