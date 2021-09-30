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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: "Benim ayaklarım yok" - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: "Benim ayaklarım yok"

30.09.2021 19:12

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: "Benim ayaklarım yok" Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sabiha, isyan etti Davada açıklanan mütalaada sanığın 25 yıl hapsi istendi Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun yargılandığı...

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: "Benim ayaklarım yok"

Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sabiha, isyan etti

Davada açıklanan mütalaada sanığın 25 yıl hapsi istendi

İSTANBUL - Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, iki ayrı suçtan 25 yıla kadar hapsini istedi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Sabiha Mutlu, "Devlet beni korusun ki kızımı büyütebileyim. Bedenimin yarısıyla geri kalan hayatımı yaşamaya ve kızımı büyütmeye çalışıyorum" dedi.

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tekerlekli sandalyeyle gelen Sabiha Mutlu ile tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Samet Mutlu SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

"Sabiha, 'gülme biraz erkek ol' dedi"

Duruşmada ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Samet Mutlu, "Sabiha, kızımı almak için kız kardeşim Azra'yı aradı. Kısa süre sonra evimin önüne gelerek beni aşağı çağırdı. Aşağı indim. 'Nasılsın' dedim cevap vermedi. Bana kısa ve soğuk cevaplar veriyordu. 'Kızımız dışında beni arama' dedi. Ben de, 'Ben seni ne zaman rahatsız ettim' diye sordum. Ben gülerek cevap verince, 'Gülme biraz erkek ol' dedi. Omzumdan iterek. Ben de tokat attım. Bu sefer sesini daha çok yükselterek bağırmaya başladı. Yukarı çıktım. Bana, 'kurusıkı Samet' dedi. Ben de bu söze takıntılıyım belirtmek isterim. Arabamdan silahımı aldım havaya ateş ettim. Birkaç el daha ateş ettim. 5 saniye sürdü Sabiha yere düştü. Kaçmadım, kendim teslim oldum. Eşimden özür diliyorum, pişmanlığımı dile getirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Dedikodulardan etkilenmiş"

Müşteki Sabiha Mutlu ise beyanında, "Yalan söylüyor. İlk verdiği ifade doğru. Yukarıdan biri saksı atınca iki el havaya da ateş etti. Olmayan şeyleri burada olmuş gibi söylüyor. Bizim ağız tartışmamız olmadı. Direkt bana karnından silahı çıkarıp sıktı. Havaya ateş etme söz konusu değil. Dedikodulardan etkilenmiş" dedi.

Sabiha Mutlu'nun avukatı beyanında, Sabiha Mutlu'nun kızının her şeyi gördüğünü ve bu nedenle pedagog eşliğinde dinlenmesini talep ettiklerini söyledi.

25 yıla kadar hapsi istendi

Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla tehdit' suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ile avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

"Sıktığı silahla felç kaldım"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Sabiha Mutlu, "Sesimi duyurabildim. Yani bir adamın, beni sokak ortasında, sokağa çıkma yasağında kör noktaya getirip öldürmek için sıktığı silahla yaralandım, felç kaldım. Ben bu hale geldim, beni öldürmeye çalıştı. Çok şükür sesimi duyurabildim. İlk önce görgü tanığına tamamen bir ifade söylettirmiş karşı taraf, olmayan beyanlarda bulundurdular. Tanımadığım, ismini daha önce hiç duymadığım kişileri uydurup savcının, hakimin önüne çıkardılar. Şahidin karakoldaki ifadeleriyle şimdiki verdiği ifadeler tamamen çelişkili ve farklı" dedi.

"Beni kör noktaya getirip kurşunlar yağdırdı"

Sözlerinin devamında Mutlu, "Kesinlikle daha ağır cezalar sunulmalı ki bu tip insanlar 2, 3, 5 ay ya da 1-2 sene yatıp çıkacağını düşünmesin artık. Ben ne ilkim, ne de sonum. Şiddete kim meyilliyse kendini frenlemeyi bilecek. Hepimizin değerleri var, saygı duydukları şeyler var, evlatlarımız var. Ben evladım için yaşamak istiyorum. Ben evladımı bugün okula götüremiyorum, okuldan alamıyorum. Bizi maddi ve manevi olarak bitirdiler. Şimdi de yargılarıma, değerlerime kadar uzanacak bir dilleri var, yeter ki ağır tahrikten yararlansın. Çok şükür şu ana kadar böyle bir şey olmadı, dilerim bundan sonra da olmaz. Beni sokağın ortasında çocuğumu almak isterken, çocuğumu almak için gittiğim yerde beni kör noktaya getirip üzerime kurşunları yağdırdı" diye belirtti.

"Bir sürü suç dosyası olan bir adam"

Sanığın kendisini öldürmekten başka amacı olmadığını ileri süren Mutlu, "Eğer çıkarsa öldürmekten başka da hiçbir amacı olmayacak. Bu cezaları diğer kadınlar için de vermemiz gerekiyor. Şiddet çözüm değil ki. Beni bugün sakat bıraktı, ben bugün yürüyemiyorum. Öbürü konuşamıyor, öbürü yatağa bağlı, aldıkları ceza 3 sene, 5 sene. Çıktığında zaten devamını yapıyor, yapmasa bile beni bitirdi ben artık yürüyemiyorum ki. Benim ayaklarım yok. Benim artık bedenimden üstü var. Ben anneyim ya. Ben çocuğumu büyütmek istiyorum. Ben bir çocuk getirdim dünyaya, bütün sorumluluklarıyla yerine getirmek istiyorum ama bu umurunda olmayan, umursamayan bir baba, madde bağımlısı ve geçimini de madde satarak sağlayan ve üzerine bir sürü suç dosyası olan bir adam. Zaten suça meyilli, zaten bunun tahrik edilmesi veya başka bir şey yapılmasına gerek yok ki. Zaten tahrik kendi. Kendi zaten sürekli her şeye tahrik olan, artı bir sebep aramayan biri" ifadelerini kullandı.

"Devlet beni korusun istiyorum"

Son olarak Mutlu, "O gün kızımı almaya gittim, hiçbir şey demeden sadece 'sen benden kızımı ister misin' dedi tokadı attı ve kurşunları yağdırdı. Devlet beni korusun ki kızımı büyütebileyim, bedenimin yarısıyla geri kalan hayatımı yaşamaya ve kızımı büyütmeye çalışıyorum. Tek dileğim bu ve ne olur cezalar daha ağırlaştırılsın. Kimsenin beni sakat bırakmaya veya başka birini öldürmeye hakkı yok. Beni devlet korusun istiyorum, başka hiçbir isteğim yok ne maddi ne manevi. Ben hepsini geçtim, sadece devlet beni korusun yeter" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Olayın geçmişi

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu ile Sabiha Mutlu 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: Benim ayaklarım yok
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: Benim ayaklarım yok
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: Benim ayaklarım yok
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: Benim ayaklarım yok

Boşanma, Mahkum, İsyan, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Sabiha: 'Benim ayaklarım yok' - Son Dakika


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