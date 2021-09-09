Boşanma aşamasındaki eşi Tuğba'yı 3 yerinden bıçakladı - Son Dakika

GAZİANTEP'te yaşayan Tuğba Korkmaz (32), boşanma aşamasındaki eşi Serkan Korkmaz tarafından darp edilip, bileğinden ve iki bacağından bıçaklandı. Tuğba Korkmaz 'ın darp raporu alıp şikayette bulunduğu eşi Serkan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Eylül'de Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Tuğba Korkmaz, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Serkan Korkmaz ile kendi evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Korkmaz, yanındaki bıçak ile eşini iki bacağından ve bileğinden yaralayarak kaçtı. Olayın ardından hastaneye giden Tuğba Korkmaz taburcu olduktan sonra şikayette bulundu. Şikayetin üzerine gözaltına alınan Serkan Korkmaz, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.