Üye Girişi
Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

05.02.2022 21:13
Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 2 kişiyi silahla yaralayan, kayınpederini de öldüren damat intihar etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 2 kişiyi silahla yaralayan, kayınpederini de öldüren damat intihar etti.

İstanbul'da yaşayan Bayram G. (35), boşanma aşamasında olduğu Serap Gül G'nin (35) babası Behçet C'nin (63), İnegöl Alanyurt Yeni Mahalle Millet Caddesi'ndeki evine gitti.

Bayram G. ile eşi ve onun ailesi arasında çocukları göstermedikleri iddiasıyla tartışma çıktı.

Bu sırada tabancayla eşi Serap Gül G, kayınpederi Behçet C, kayınvalidesi Şaziye C. (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes C'ye (25) ateş eden Bayram G, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram G. kurtarılamadı.

Behçet C. ise ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti
Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

YORUMLAR
500

İntihar, Bayram, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
20:47 Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 21:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement