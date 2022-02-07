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Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vuran şahıs tutuklandı

07.02.2022 22:40
Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vuran şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vuran şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vuran şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Emirdağ ilçesinde Çallı Mahallesi 1025 sokakta meydana gelen olayda, iddialara göre Abdulkadir K. (25) isimli şahıs, boşanma aşamasına olduğu eşi Büşra Kargılı (20) ile annesi Selda Ormantepe'yi evlerinin önünde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Büşra Kargılı olay yerine gelen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, elinde ve yüzünde saçma yaraları bulanan annesi Selda Ormantepe'de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı'nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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