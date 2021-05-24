Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi Zanlının annesi, karakol çıkışında baygınlık geçirdi Şişli'de boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran Samet M., adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi Zanlının annesi, karakol çıkışında baygınlık geçirdi İSTANBUL - Şişli'de boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran Samet M., adliyeye sevk edildi. Samet M.'nin annesi, oğlunun karakoldan çıkarılışı sırasında baygınlık geçerdi. Feriköy'de dün akşam yaşanan olayda Samet M., boşanma aşamasındaki eşi Sabiha M.'ye kurşun yağdırmış, yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, zanlı ise polise giderek teslim olmuştu. Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Samet M. bu sabah adliyeye sevk edildi. Samet M.'nin karakoldan çıkışı sırasında annesi ise baygınlık geçirdi. Olayın detayları ortaya çıktı Samet M'nin eşine sokak ortasında kurşun yağdırdığı olayın detayları da ortaya çıktı. Çiftin 5 yaşındaki bir çocuklarının olduğu, Samet M.'nin olay günü çocuğunu görmek istedi ve eşi ile bu nedenle tartıştığı belirlendi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Sabiha M.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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