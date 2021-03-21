Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

21.03.2021 23:46
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan adam, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan adam, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan motosiklet üzerindeki eş ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H. B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan R.D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki eşi B.D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip eden B.D., tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi R.D. ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla R.D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden R.D.'nin durumunun kritik olduğu, H.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

Cezaevinden izinli ayrılmış

Diğer yandan B.D.'nin yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir Covid-19 nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu belirtildi. - ANTALYA

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika


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