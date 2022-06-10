Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

10.06.2022 14:27
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı. Hedef olan kadının burnu bile kanamazken kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan başka bir kadını yaraladı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün saat 16.15 sıralarında Sapanca ilçesi Özkum Caddesindeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. (35) isim şahıs boşanma aşamasındaki eşi M.E. (25) ile çocuklarının velayeti hususunda konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Birlikte yürüyen çiftin konuşması tartışmaya dönerken, cep telefonuyla konuşan E.E., belinden çıkardığı tabancayla M.E'ye kurşun yağdırmaya başladı. Hedef olan kadının burnu bile kanamazken kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edilirken saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

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