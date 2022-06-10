Eşine kurşun yağdırıp dehşet saçmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırarak bölgede dehşet saçan ve esnaf bir kadının yaralanmasına sebep olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Sapanca ilçesi Özkum Caddesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. (35) isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi M.E. (25) ile çocuklarının velayeti hususunda konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Birlikte yürüyen çiftin konuşması tartışmaya dönerken, cep telefonuyla konuşan E.E., belinden çıkardığı tabancayla M.E.'ye kurşun yağdırmaya başladı. Hedef olan kadının burnu bile kanamazken kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edilirken saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Orkun Kaya - İHA)