Boşanma aşamasında olduğu eşini silah zoruyla arabaya bindirmeye çalıştı! - Son Dakika
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Boşanma aşamasında olduğu eşini silah zoruyla arabaya bindirmeye çalıştı!

15.06.2023 11:04

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin önünü kesen şahıs, tabanca zoruyla kadını araca bindirmeye çalıştı. Korku dolu anlar, kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının çektiği görüntülerde Sadık Ş.'nin kadına silah doğrultarak arabaya bindirmeye çalıştığı, tehdit ve sinkaflı kelimeler ettiği anlar yer alıyor. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

Darıca ilçesinde Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşi E.Ş.Y.'nin önünü keserek silah doğrulttu. Kadına tehditler savuran ve küfür eden Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirmeye çalıştı. Market alışverişi dönüşü neye uğradığını şaşıran kadın, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

Boşanma aşamasındaki eşine silah çekip arabaya bindirmeye çalıştı...Korku dolu anlar kamerada

BİNMEYİNCE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yüzünde cerrahi maske bulunan Sadık Ş., kadının arabaya binmemesi üzerine olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürüyor. Kadının kendisini sürekli rahatsız eden Sadık Ş. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşine silah çekip arabaya bindirmeye çalıştı...Korku dolu anlar kamerada

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar cep telefonuna yansıdıKadının çektiği görüntülerde Sadık Ş.'nin kadına silah doğrultarak arabaya bindirmeye çalıştığı, tehdit ve sinkaflı kelimeler ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: eşimi çok seviyorum, ayrılmak istemiyorum, pişmanım diyecek ve serbest kalacak... Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasında olduğu eşini silah zoruyla arabaya bindirmeye çalıştı! - Son Dakika


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