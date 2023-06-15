Boşanma aşamasında olduğu eşini silah zoruyla arabaya bindirmeye çalıştı!

Darıca ilçesinde Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşi E.Ş.Y.'nin önünü keserek silah doğrulttu. Kadına tehditler savuran ve küfür eden Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirmeye çalıştı. Market alışverişi dönüşü neye uğradığını şaşıran kadın, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

BİNMEYİNCE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yüzünde cerrahi maske bulunan Sadık Ş., kadının arabaya binmemesi üzerine olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürüyor. Kadının kendisini sürekli rahatsız eden Sadık Ş. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar cep telefonuna yansıdıKadının çektiği görüntülerde Sadık Ş.'nin kadına silah doğrultarak arabaya bindirmeye çalıştığı, tehdit ve sinkaflı kelimeler ettiği anlar yer alıyor.