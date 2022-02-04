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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SİNİRLENİP, YEĞENİNİN HAFİF TİCARİ ARACINI BENZİN DÖKÜP YAKTI - Son Dakika

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SİNİRLENİP, YEĞENİNİN HAFİF TİCARİ ARACINI BENZİN DÖKÜP YAKTI

04.02.2022 18:42

KONYA'da Bayram A. (27), boşanma aşamasındaki eşine sinirlenip, yeğenine ait hafif ticari aracı benzin dökerek ateşe verdi.

KONYA'da Bayram A. (27), boşanma aşamasındaki eşine sinirlenip, yeğenine ait hafif ticari aracı benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Bayram A., "Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım" dedi. Aracın ateşe verildiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeğenine ait olan 42 JJ 665 plakalı hafif ticari aracı kullanan Bayram A., aracı yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen Bayram A., bidondaki benzini aracın üzerine döküp ateşe verdi. Alevlerin hızla aracı sarması üzerini durumu fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. ifadesinde, "Eşimle boşanma aşamasındayım. Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım" dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SİNİRLENİP, YEĞENİNİN HAFİF TİCARİ ARACINI BENZİN DÖKÜP YAKTI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SİNİRLENİP, YEĞENİNİN HAFİF TİCARİ ARACINI BENZİN DÖKÜP YAKTI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SİNİRLENİP, YEĞENİNİN HAFİF TİCARİ ARACINI BENZİN DÖKÜP YAKTI

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Tragger, Bayram, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SİNİRLENİP, YEĞENİNİN HAFİF TİCARİ ARACINI BENZİN DÖKÜP YAKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SİNİRLENİP, YEĞENİNİN HAFİF TİCARİ ARACINI BENZİN DÖKÜP YAKTI - Son Dakika
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