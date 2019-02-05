Boşanma Aşamasındaki Eşini, 10 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2)
1 saat önce
ZANLI KOCA YAKALANDIKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kaçan Tolga Göçer (28), 8 saat sonra olay yerine yakın boş arazide yakalandı.
ZANLI KOCA YAKALANDI Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kaçan Tolga Göçer (28), 8 saat sonra olay yerine yakın boş arazide yakalandı. Göçer'in üzerinde yapılan aramada cinayeti işlediği bıçak ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü
'ne götürülen Göçer, polise verdiği ifadede "Eşimle evlendikten sonra Ankara
'ya gittik. Orada evi terk edip Tavşanlı'ya döndü. Burada eşim beni başka erkeklerle aldattı. Bugün evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek hakaretlerde bulununca nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dediği öğrenildi.
Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), -
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:04 Kaynak: DHA
Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu
Ünlü Model Evini Kiralamaya Gelen Adam Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü
Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü
"Borcunuz Var" Mesajını Gören Vatandaşlar, Doğal Gaz Şirketinin Önünde Toplandı