Son Dakika Haberleri: Boşanma Aşamasındaki Eşini, 10 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2)

Boşanma Aşamasındaki Eşini, 10 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2)

1 saat önce

ZANLI KOCA YAKALANDIKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kaçan Tolga Göçer (28), 8 saat sonra olay yerine yakın boş arazide yakalandı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini, 10 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2), System.String[]
ZANLI KOCA YAKALANDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kaçan Tolga Göçer (28), 8 saat sonra olay yerine yakın boş arazide yakalandı. Göçer'in üzerinde yapılan aramada cinayeti işlediği bıçak ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Göçer, polise verdiği ifadede "Eşimle evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Orada evi terk edip Tavşanlı'ya döndü. Burada eşim beni başka erkeklerle aldattı. Bugün evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek hakaretlerde bulununca nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dediği öğrenildi. 

Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:04 Kaynak: DHA

Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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