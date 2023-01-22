Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürdü, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürdü, aynı silahla intihar etti

22.01.2023 13:20
Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürdü, aynı silahla intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürdü, aynı silahla intihar etti Kırşehir'de bir kişi; boşanmak üzere olduğu eşini konuşmak için geldikleri kafenin girişinde 10 kurşunla öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar etti.

Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürdü, aynı silahla intihar etti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir kişi; boşanmak üzere olduğu eşini konuşmak için geldikleri kafenin girişinde 10 kurşunla öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin E.Y. (33), boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesinde bulunan bir kafede buluştu. İddiaya göre çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E.Y., yanında bulunan tabanca ise Aslı Y.'ye kurşun yağdırdıktan sonra aynı tabanca ile kendisine ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin E.Y. de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaparken talihsiz kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Konuşmak için Antalya'dan gelmiş

Öte yandan hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Aslı Y.'nin memur olduğu ve 4 ay önce Kırşehir'e tayin olarak yerleştiği öğrenildi. Hüseyin E.Y.'nin ise Antalya'da memur olarak görev yaptığı, eşiyle konuşmak için Kırşehir'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Sokak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti Sokak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti Fatih Erbakan, 'İsveç hükümetinin yaptığı skandal' Fatih Erbakan, 'İsveç hükümetinin yaptığı skandal'

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürdü, aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Sokak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti
12:22 Bahçeye giren mühendisi şaşkına çeviren görüntü! Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi
11:24 "Fiyatlar maliyetleri karşılamıyor" diyen Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ekmekte zam sinyali
12:04 Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu
12:01 İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı
10:06 Kemikleri arkeologlar bulmuştu! Kocasını ve kızını öldürmekle suçlanan kadından ilk savunma
10:37 Maaşını alamayan işçi, şantiyedeki silindiri çaldı! O anlar kamerada
23:17 Farah Zeynep Abdullah'tan Demet Özdemir ile Engin Akyürek dizisine olay gönderme
10:23 Skandala izin veren İsveç'ten geri adım! Başbakan tepkiler sonrası ilk kez konuştu
10:16 Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2023 13:21:00. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürdü, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement