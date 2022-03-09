Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldı

09.03.2022 11:06
Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldı

Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ayrı yaşadığı eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklamak suretiyle kasten yaralanmasına sebebiyet veren halen ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan Samet Ağ hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı belirtildi.

Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası Mehmet Demirel, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ ise bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında Özlem Ağ'ın yaşadıklarına da değinmişti.

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Cumhuriyet, İnfaz, Tokat, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldı - Son Dakika


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