Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı

01.03.2022 14:52

Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı Tekirdağ'da bir şahıs boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı.

Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir şahıs boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi E.A, boşanma aşamasında olduğu eşi Ö.A.tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Karnından, yüzünden omuz ve kolundan 5 bıçak darbesi alan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan Ö.A. olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına müdahale ederek, yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk etti. O sırada sokakta bulunan görgü tanıkları da olayı anlatarak, kadının yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Polis peşini bırakmadı saat 04.00'da yakaladı

Polis ekipleri ise kaçan zanlının yakalanması için geniş çalışma başlattı. İl genelinde araştırmalarını sıklaştıran Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şahsın İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Sabah 04.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alarak Tekirdağ'a getirdi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Televizyon programına çıkmışlar

Daha önce boşanma aşamasında olan ikili çocuklarının velayeti annede olmasına rağmen baba Ö.A.'nın çocuklarını kaçırması sebebiyle çiftin arasındaki sorun özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa taşınmıştı. E.A. program aracılığı ile çocuklarına kavuşmuştu.

Daha önceki tarihlerde E.K. için koruma kararı verildiği 24 Aralık 2021 tarihinde koruma kararı sonlanması üzerine 19 Şubat 2022 tarihinde kadın sığınma evi talebinde bulunması üzerine E.A.'nin kadın sığınma evine teslim edildiği ve 2 gün sonra buradan ayrıldığı öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı

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112 Acil, Tekirdağ, Boşanma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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