Boşanma aşamasındaki eşini, 9 yaşındaki kızının yanında öldürmüş - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini, 9 yaşındaki kızının yanında öldürmüş

19.11.2022 17:27

ANKARA'da Yaşar Çeri'nin (37), boşanma aşamasındaki eşi Zülfi Çeri'yi (38) bıçaklayarak öldürüp, gittiği boş arazide otomobilinde kendini ateşe vererek intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ANKARA'da Yaşar Çeri'nin (37), boşanma aşamasındaki eşi Zülfi Çeri'yi (38) bıçaklayarak öldürüp, gittiği boş arazide otomobilinde kendini ateşe vererek intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşar Çeri'nin, eşini, 9 yaşındaki kızının gözlerinin önünde öldürdüğü belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çeri, hakkındaki uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Zülfi Çeri'nin evine gidip konuşmak istediğini söyledi. Konuşma sırasında çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Çeri, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Yaşar Çeri, Yuvaköy Mahallesi'ndeki boş araziye gidip otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar etti. Mahalleli, çiftin 13 yıldır evli olduğunu ve Yaşar Çeri'nin cinayet sonrası elini kolunu sallayarak binadan ayrıldığını söyledi.

'KIZI, 'BABAM ANNEMİ ÖLDÜRDÜ, YETİŞİN' DİYE AĞLAMIŞ'

Zülfi Çeri'nin cenazesi, otopsisinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. 2 çocuk annesi Çeri'nin cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yaşar Çeri'nin cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi.

Zülfi Çeri'nin dayısı Kenan Kum, çiftin maddi ve manevi hiçbir sıkıntılarının olmadığını belirterek, Olanlar birkaç ay içinde oldu. Yaşar, bağımlılık maddelerine başladığından dolayı geçimsizlikleri başladı. Uzaklaştırma kararı vardı. Zülfi, babaevine gelmek istemiyordu; 'Düzelir, düzelecek' diyordu. Dün aldığımız haberle de cinayetin işlendiğini öğrendik. Yaşar'ın Zülfi'yi bıçakladığı anda kız çocukları evdeymiş. Çocukların psikolojisi yerinde değil. Hatta, Yaşar'ın Zülfi'yi öldürmesinin ardından çocuk, teyzesini arayarak, 'Babam annemi öldürdü, yetişin' diye ağlamış dedi.

'ARAYIP, ANLAŞMALI BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİM' DEMİŞ

Yaşar Çeri'nin annesi Dudu Çeri ise Boşanacaklardı. 1 yıldır sorunlular. 1 hafta önce boşanma davası açtılar. Avukata parasını ödemişti oğlum. Gelin dün beni aradı, 'ben anlaşmalı boşanmaktan vazgeçtim, çekişmeli boşanacağım' dedi. Ben de 'geçinemiyorsanız birbirinizi kırmadan ayrılın' demiştim ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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