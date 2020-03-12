Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te boşanma aşamasında olduğu eşini başından vurarak ağır yaralanmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Karabük'te boşanma aşamasında olduğu eşini başından vurarak ağır yaralanmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yeşil Mahalle Esentepe bölgesi Yonca Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda Aydın Y. isimli koca, boşanma aşamasında olan eşi Vildan Y.'yi tartışma sonucunda tabanca ile başından vurarak ağır şekilde yaralanmasına neden olmuştu.


Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Y., polis ekiplerince olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Karabük, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:04 Kaynak: İHA
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