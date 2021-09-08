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Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

08.09.2021 23:12

Şişli'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

Şişli'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Kadının taksiye yaka paça bindirilme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir çocuk annesi Şilan Topal (22) ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına geldi. Mithat Topal geldiği araçtan inerek Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirdi. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirdi.

"KARDEŞİM İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KAÇIRILIYORSA GERÇEKTEN BUNDAN BÜTÜN İSTANBUL'UN UTANMASI GEREKİYOR"

Şilan Topal'ın ağabeyi Ahmet Narman, "Yıllardır biz bu muhabbetle uğraşıyoruz ve yıllardır da hemen hemen iki ayda bir, gerek ilgili makamlara, gerek karakola, gerek adliyeye gidip başvurumuzu yapıyoruz, şikayetlerimizi ediyoruz. Yeterli belge de var elimizde şuan. Ne yaptıysak ne ettiysek, özellikle savcı beye de burada bir selam göndermek istiyorum. Lütfen daha ne kadar, kaç defa daha salacaksınız siz bu adamı, kaç defa geldim size ve kaç defa beni geri gönderdiniz. Kaçırma olayı defalarca oldu. Her seferinde tehdit ederek ve çocuğunu alarak, kaçırmak suretiyle gelip buradan çocuğunun peşinden gitmek zorunda kalıyor. Darp raporlarımız mevcut, onunla ilgili raporlar da her şey burada mevcut. Yani bu kadar dosya, bu kadar şikayet dilekçesi herhalde yani benim tek bir dilekçem var ama ben onun için ifadeye gidiyorum ama 20 tane ayrı ayrı suç dosyası olan bir kişiyi eğer ki ilgili makamlar götürmüyorsa ve benim kız kardeşim İstanbul'un göbeğinde kaçırılıyorsa gerçekten bundan bütün İstanbul'un utanması gerekiyor" diye konuştu.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI VE KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Kızının bulunması için yetkililere seslenen acılı anne, "Devletten yardım istiyorum. Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu kadar evrak boşuna değil hepimiz şikayetçiyiz bundan. Bu sadece bizim kızımıza yapılan bir şey değil, tüm kadınlara yapılan şeyler. Daha önce bu adam evlenmiş, boşanmış ve o kadına şiddet uygulamış, çocuğunu kaçırmış. Biz herkesten destek bekliyoruz, olayın yayılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da bulunmasını istiyoruz" dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KADININ, KOCASI TARAFINDAN KAÇIRILMASI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir ticari taksinin sokağa girdiği, taksiden inen şahsın kısa bir süre sonra kadını araca bindirmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerin devamında ise kadının ve yakınlarının direndiği ancak şahsın kadını taksiye bindirip kaçırdığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri ihbar sonrası Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve beraberindeki 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Yunus Emre Şeker/İHA)

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

İstanbul, Boşanma, Taksi, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı - Son Dakika


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