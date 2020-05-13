Boşanma aşamasındaki eşini ailesiyle birlikte kaçıran 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de boşanma aşamasında olduğu eşini, ailesinin yardımıyla kaçırdığı iddiasıyla zanlı ve 4 yakını gözaltına alındı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mayıs'ta Battalgazi Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirilerek kaçırılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada Ceylan Y'nin (25) boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. (33) ve ailesi tarafından kaçırıldığını tespit etti.

Olayda kullanılan aracı tespit eden ekipler, araç sahibi Ersin Y'nin amcası Sait Y'yi (64) Beykoz'da yakaladı. Olayın diğer şüphelileri ve kardeş oldukları anlaşılan Ali Y. (22), Dilek Y. (27) ve Burhan Y. (36) ise Pendik'te yakalandı.

Çalışmaların devamında Kavacık Mahallesi'ndeki bir adreste Ceylan Y. (25) ağır yaralı halde bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan Ersin Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ersin Y. ve Burhan Y. tutuklanırken Sait Y, Ali Y. ve Dilek Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.