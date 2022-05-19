Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü

19.05.2022 22:02

Diyarbakır'da, boşanma aşamasında olduğu eşini kayınvalidesinin evinde bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan E.T., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Diyarbakır'da bir çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiği olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. 1 çocukları bulunan E.T. ve Şule A.T. çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Şule A.T., annesinin evine giderek orada yaşamaya başladı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

E.T. bir süredir görüşmediği eşi Şule A.T. ile konuşmak için kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti. Burada yaşanan tartışmada E.T., mutfaktan aldığı bıçakla Şule A.T.'yi boynundan yaraladı. Genç kadın yere yığılırken E.T., olay yerinden kaçtı. Kavgayı duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kapısı açık olan eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde Şule A.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, yapılan incelemenin ardından genç kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

20 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Şüpheli E.T. ise olaydan 20 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Kooperatifler Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü - Son Dakika


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