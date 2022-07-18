Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

18.07.2022 15:53
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Tokat'ta, boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tokat'ta, boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına, sanık Samet Ağ ile Özlem Ağ'ın babası Mehmet Demirel katıldı. Mağdur Özlem Ağ ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Samet Ağ, savunmasında, konuşacak bir şeyinin olmadığını söyledi.

Önceki duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Özlem Ağ'ı "kasten öldürmeye teşebbüs", Mehmet Demirel'i ise "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden, kayınpederi Mehmet Demirel'i bacağından yaralayan Samet Ağ tutuklanmış, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında yaşadıklarına değindiği Özlem Ağ ile telefonda da görüşmüştü.

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Kaynak: AA

Mehmet Demirel, Cumhuriyet, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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