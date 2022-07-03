Son dakika haberi: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

03.07.2022 03:48
Son dakika haberi: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Son dakika habere göre ANKARA'da Fatih K., boşanma aşamasında eşi Güleser K.'yı bıçakla yaralayıp, kayınpederi Gazi Akkaya'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

ANKARA'da Fatih K., boşanma aşamasında eşi Güleser K.'yı bıçakla yaralayıp, kayınpederi Gazi Akkaya'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Güleser K., kısa süre önce babası Gazi Akkaya'nın evine yerleşti. Çocuklarını anneden almak isteyen Fatih K., kayınpederi Gazi Akkaya'nın oturduğu eve geldi. Fatih K. ile evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K. eline aldığı bıçakla önce iki çocuğunun annesi Güleser K.'yı bacağından, daha sonra ise kayınpederi Gazi Akkaya'yı da kalbinden bıçakladı. Fatih K., olay yerinden kaçarken kayınpederine ait otomobile de zarar verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gazi Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güler K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatih K., saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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