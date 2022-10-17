BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

17.10.2022 13:39

KARAMAN'da Harun K. (43), parkta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Saadet K.'yi (41) çıkan tartışmada karnından bıçakladı.

KARAMAN'da Harun K. (43), parkta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Saadet K.'yi (41) çıkan tartışmada karnından bıçakladı. Yaralı Saadet K, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Harun K, yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 11.30 sıralarında Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Saadet K. evinin karşısında bulunan Işın Çelebi Parkı'nda boşanma aşamasında olduğu eşi Harun K. ile karşılaştı. Çift belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Harun K., eşi Saadet K.'yi karnından bıçakla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Harun K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Karaman 3. sayfa haberi: Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı Karaman 3. sayfa haberi: Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
Kaynak: DHA

Karaman, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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