Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralanan kişi tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralanan kişi tutuklandı.
İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan işitme engelli Kerim S. (56) dün Kıran Mahallesi'nde dolmuşa binen boşanma aşamasındaki eşi Emine S'yi (29) takip ederek peşinden dolmuşa bindi.
Bıçakla saldıran Kerim S, eşini üç yerinden yaraladı.
Aynı dolmuşla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü motorize polis ekiplerince gözaltına alınan Kerim S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:39 Kaynak: AA
İlkadım, Samsun, Güncel
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