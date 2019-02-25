Son Dakika Haberleri: Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı

1 saat önce

ÇORUM'da, sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi (21), bıçaklayarak yaralayan Muzaffer B. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı, System.String[]
ÇORUM'da, sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi (21), bıçaklayarak yaralayan Muzaffer B. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Muzaffer B. ile sokakta karşılaştı. Boşanma davası süren çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muzaffer B., eşi Sakine B.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen 1 çocuk annesi Sakine B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis tarafından olaydan kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınan Muzaffer B., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:42 Kaynak: DHA

Polis, Çorum, 3. Sayfa
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