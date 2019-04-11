Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
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Esenyurt'ta boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Durmuş Çoban, eşi Mehtap Çoban'ı evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:32 Kaynak: İHA
'ta boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Durmuş Çoban, eşi Mehtap Çoban'ı evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Olay, Atatürk
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki Durmuş Çoban ve aynı yaştaki eşi Mehtap Çoban arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Yaşanan şiddetli tartışma sonrasında Mehtap Çoban eşine boşanma davası açtı. Duruma öfkelenen adam yine iddiaya göre birlikte yaşadıkları eve giderek Mehtap Çoban ile tartıştı. Tartışma sonrasında Mehtap Çoban, eşi Durmuş Çoban tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası polise teslim olan Durmuş Çoban suçunu itiraf etti. Şahsın eşini 2 ayrı bıçakla bıçakladığı öğrenilirken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro
Amirliğine teslim olan Çoban'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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