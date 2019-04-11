Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Teslim Oldu

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, teslim oldu Esenyurt'ta dehşet anlarıİSTANBUL - Esenyurt'ta boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Durmuş Çoban eşi Mehtap Çoban'ı evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, teslim oldu

Esenyurt'ta dehşet anları



İSTANBUL - Esenyurt'ta boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Durmuş Çoban eşi Mehtap Çoban'ı evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Durmuş Çoban ve aynı yaştaki eşi Mehtap Çoban arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Yaşanan şiddetli tartışma sonrasında Mehtap Çoban eşine boşanma davası açtı. Duruma öfkelenen adam yine iddiaya birlikte yaşadıkları eve giderek Mehtap Çoban ile yine tartıştı. Tartışma sonrasında Mehtap Çoban eşi Durmuş Çoban tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası polise teslim olan Durmuş Çoban suçunu itiraf etti. Şahsın eşini 2 ayrı bıçakla bıçakladığı öğrenilirken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne teslim olan Çoban'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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