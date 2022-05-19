Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu

19.05.2022 21:03

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu 21 yaşındaki eşini öldüren şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu 21 yaşındaki eşini öldüren şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. Sokakta bulunan Elaltunkara Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki bir çocuk annesi Şule T. eşi Erkan T. ile bir süre önce boşanma aşamasında olduğu için anne evine döndü. İddiaya göre, kayınvalidesi evde yokken Erkan T., kapıyı çalarak konuşmak için içeri girdi. Aralarında çıkan tartışma sonrası Erkan T.'nin mutfakta aldığı bıçakla eşi Şule T.'yi yaraladı. Evden kaçan Şule T.'nin bağrışmalarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bir çocuk annesi genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Olayla ilgili geniş çapta inceleme devam ederken katil zanlısı koca Erkan T., karakola giderek suçunu itiraf edip teslim olduğu öğrenildi.

(Murat Başal/İHA)

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu

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Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu - Son Dakika


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