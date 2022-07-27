Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla yaraladı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla yaraladı

27.07.2022 00:19
Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla yaraladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yasemin D.'yi (37), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi A.D. (43), tarafından evine girerken silahlı saldırıya uğradı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yasemin D.'yi (37), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi A.D. (43), tarafından evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Evin yakınında pusu kurup, 5 kez ateş eden A.D. olaydan sonra kaçarken, bacağından yaralanan Yasemin D. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. A.D., boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu evin çevresinde pusu kurarak gelmesini bekledi. Yasemin D., evine gireceği sırada A.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. A.D., 5 kez ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Sol bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Yasemin D., acı içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekibine haber verdi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan A.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini evine girerken tabancayla yaraladı - Son Dakika
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