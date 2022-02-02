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Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığın tahliyesine itiraz - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığın tahliyesine itiraz

02.02.2022 21:09
Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığın tahliyesine itiraz

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, tahliye kararının hemen ardından elektronik kelepçe takılan Mithat Topal ve yardımla suçlanan Maksut Yıldız'ın tahliyelerine savcılıkça itiraz edildiği ortaya çıktı.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, tahliye kararının hemen ardından elektronik kelepçe takılan Mithat Topal ve yardımla suçlanan Maksut Yıldız'ın tahliyelerine savcılıkça itiraz edildiği ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa 10.Asliye Ceza Mahkemesinde dün ikinci celsesi görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mithat Topal ve Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verilmişti. Her iki sanığın tahliye kararına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bildirildi. Savcılığın yaptığı itirazın değerlendirmesinin devam ettiği de öğrenildi.

TAHLİYESİNİN ARDINDAN ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDIMahkemenin tahliye kararı üzerine Şilan Topal, adliyeden polis eşliğinde çıkarak "Tahliye oldular her zamanki gibi adalet yine yerini bulmadı. Öldürüleceğim ben biliyorum" diyerek gözyaşı dökmüştü. Öte yandan Mithat Topal'a tahliye edilmesinin hemen ardından benzer olaylarda bulunmasının önüne geçilmesi amacıyla İstanbul 13.Aile Mahkemesi'nce 2 Aralık 2021'de verilen uzaklaştırma kararı gereğince 3 ay süreyle uygulanması için elektronik kelepçe takılmıştı. Savcılıkça Mithat Topal'a takılan elektronik kelepçe sürecinin "adli makamların nezaretinde güvenlik güçlerinin denetiminde titizlikle takip edilmektedir" açıklamasında bulunuldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bir çocuk annesi Şilan Topal, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ailesinin evinin önünde boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce 7 Eylül 2021'de zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtardı. Mithat Topal ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına alındı. Mithat Topal 10 Eylül'de tutuklanırken, yardım eden Rahim Maral ise serbest bırakıldı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal'a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Yıldız'ı da gözaltına aldı ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca 14 Eylül'de tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda, şüpheliler Mithat Topal, Rahim Maral ve ve Maksut Yıldız'a "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de Şişli'de başlayan kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa'da sona erdiği gerekçesiyle davayı yetkisizlik kararıyla Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.


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Gaziosmanpaşa, Eylül, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığın tahliyesine itiraz - Son Dakika


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