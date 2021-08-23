Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran zanlı tutuklandı

İSTANBUL - Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını ve kaçırıldığını anlatan Fatma Yasak'ın şikayetiyle gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Fatma Yasak, 2 yıl öce evlendiği ve bir süre önce de boşanma kararı aldığı eşi Alper Tasalı tarafından sürekli şiddete uğradığını, silah zoruyla kaçırılıp öldürülmek istendiğini sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla duyurmuştu. Eşini bir şekilde ikna ederek elinden kurtulduktan sonra polise şikayette bulunan Yasak'ın başvurusu üzerine Alper Tasalı gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Tasalı, savcılığın itirazı üzerine yerinden gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Tasalı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.