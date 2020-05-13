Boşanma aşamasındaki eşini kaçırıp ağır yaralayan adam yakalandı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini kaçırıp ağır yaralayan adam yakalandı

Sultanbeyli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini zorla kaçırarak bir eve hapseden şahıs, kendisine yardım eden yakınları ile birlikte yakalandı

Ağır yaralanan kadın ise hastanede tedavi altına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini zorla kaçırarak bir eve hapseden şahıs, kendisine yardım eden yakınları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zorla kaçırılan kadın ise yaralı halde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Mayıs günü akşam saatlerinde Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesinde bulunan sokakta bir kadının zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı aldı. İhbarın alınmasının ardından harekete geçen polis, C.Y.adlı kaçırdığı iddia edilen otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan aracın kime ait olduğunu belirleyen emniyet ekipleri, otomobil sahibinin C.Y. ile boşanma aşamasında olan E.Y.'(33)nin amcası S.Y.'ye ait olduğu anlaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenleyen ilçe polisi, Amca Sait Y.'yi Beykoz'da bir evde yakalarken, olayın diğer şüphelileri ve kardeş oldukları anlaşılan A.Y. ve B.Y. adlı şahıslar ise Pendik'te gözaltına alındı.

Kaçırılan kadının izini soruşturan ve nerede saklandığını araştıran polis, GPS kayıtlarından otomobilin Beykoz'da durakladığını tespit etti. Bunun üzerine ikinci bir adres olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, Beykoz Kavacık Mahallesindeki bir eve baskın düzenledi. Eve yapılan operasyonda zorla kaçırılan C.Y. adlı kadın ağır yaralı halde bulundu. Hemen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan C.Y. tedavi altına alınırken, boşanma aşamasında olduğu eşini yakınlarının yardımı ile kaçıran E.Y. ise aynı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik, Sultanbeyli ve Beykoz'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyette sorguya alındı. Polisteki sorgularının ardından dün amca S.Y., A.Y. ve yenge D. Y. adlı 3 şüpheli hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ersin Y. ve yakını B.Y. ise "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin yakınları tarafından zorla kaçırılan ve ağır şekilde yaralanan C.Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.