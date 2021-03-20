Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve silah sesine gelen komşusunu tüfekle öldürdü - Son Dakika

Akşam saatlerinde Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Hüsnü T. kayınvalidesi Serpil Palalı'nın evine gelerek eşi Serap T. ile tartışmaya başladı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Hüsnü T., yanında getirdiği av tüfeğiyle iki çocuğunun gözü önünde önce eşi Serap T.'ye, ardından araya girmeye çalışan kayınvalidesi Serpil Palalı'ya ateş açtı. Olay sonrası dışarıya çıkan Hüsnü T., silah sesleri üzerine eve doğru gelen komşusu Hamza Kuzucuk'a da ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne- kızın yaşamını yitirdiği belirlerdi. Hamza Kuzucuk da kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne Serpil Palalı, kızı Serap T. ve komşuları Hamza Kuzucuk'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

3 kişiyi öldürüp, olay yerinden kaçan Hüsnü T. ise polis ekiplerince, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde suç aleti silahıyla birlikte gözaltına alındı.

CİNAYET ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet zanlısı Hüsnü T'nin olaydan bir saat önce bir sosyal paylaşım sitesinde Azrail'in bulunduğu fotoğrafı paylaşarak altına "Az işim var, seni unuttum zannetme" notunu düştüğü görüldü. Ayrıca, cinayet zanlısının 1 gün önce de çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak, "Siz benim tek gerçeğimsiniz, bunu sakın unutmayın" ifadesine yer verdiği görüldü.

"AMCA YARDIM ET ANNEMİ VURDULAR"

Hüsnü T.'nin küçük çocuğunun olayın ardından Hamza Kuzucuk'a yardım için geldiğini belirten Kuzucuk'un kayınbiraderi Özcan Özen, Boşanma aşamasında olan eşi, eve geliyor ve anne- kızı öldürüyor. Ondan sonra ölen kadının küçük çocuğu Hamza abiye geliyor, 'Amca yardım et annemi vurdular' diyor. Hamza da ayırma amaçlı gittiği için kapıdan çıkar çıkmaz, cinayet zanlısının elini tutuyor ve daha sonra zanlı ona da ateş ediyor. Ben de seslere çıktım geldim, olayı öğrenmek amaçlı geldim. Evde iki tane çocuk var, ufak bir tanesi 1 buçuk- 2 yaşlarında biri de 11- 12 yaşlarında. Çocuklarının gözü önünde vuruyor" dedi.

"KAPIDAN ÇIKAR ÇIKMAZ BABAMA SIKTI"

Yaşamını yitiren Hamza Kuzucuk'un kızı Melda Kuzucuk ise "Biz yemek yiyorduk, sonra kız geldi. 'Babam annemi ve nenemi vurdu' dedi. Sonra zaten babam hemen dışarıya çıktı. Kapıdan çıkar çıkmaz babama sıktı, biz silah sesini duyup çıktık. Annemin kucağında babam yatıyordu. Sonra amcamlara haber verdik" diye konuştu.