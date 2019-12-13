Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini öldürdü.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini öldürdü. Aynı silahı başına ateş eden koca kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Adana'da ikamet eden Serdar D. (34), 2 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen ve baba ocağına gelen eşi Emine D.'yi (31) evden çıkarken yakaladı. İşe giden eşinin yolunu kesen Serdar D. önce eşinin baş kısmına silahla ateş ederek yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı. 2 çocuk annesi Emine D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis tarafından Tarsus'taki özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine D. kurtarılmadı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar D.'nin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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