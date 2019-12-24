Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen kadının duruşması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen kadının duruşması yapıldı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen kadının duruşması yapıldı

6 saat önce

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve hapis cezası Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulan kadının yeniden yargılanmasına devam edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen kadının duruşması yapıldı, System.String[]

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve hapis cezası Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulan kadının yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya soy ismini değiştiren sanık Tuğba Serdarlı tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müştekiler ile tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanık Tuğba Serdarlı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Maktul Uğur Seviner'in annesi Seher Gülay Hanımoğullarından, oğlunu öldüren gelini hakkında haksız tahrik indirimi istenmesine tepki gösterdi.

Uğur Seviner'in kardeşleri de verilecek kararda haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

Öldürülenin yakınlarının avukatı da, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık Tuğba Serdarlı ise öldürdüğü eşinin kendisine devamlı şiddet uyguladığını iddia etti.

Sadece ayrılmak istediğini dile getiren Serdarlı, "5 yıl şiddet gördüm. Ben sadece ayrılmak istedim. Ali K'nin yanına sığındım. Amacım öldürmek değildi, korkutmaktı. Keşke o beni öldürseydi. Utanç duyuyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tuğba Serdarlı'nın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 30 Kasım 2017'de Tuğba Serdarlı, kaldığı eve gelen 6 yıllık eşi Uğur Seviner'i bıçak ve cam parçasıyla öldürmüştü. Yerel mahkemede yapılan yargılamada Tuğba Serdarlı 18 yıl hapis cezasına, erkek arkadaşı Ali K. ise 8 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmişti. Yapılan itiraz sonucu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Serdarlı ile ilgili kararı bozmuş, Ali K'nin cezasını ise onamıştı.

Serdarlı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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