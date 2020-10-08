Son dakika haber: Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi
08.10.2020 17:33
Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu eşini bıçak darbeleriyle öldüren Rahman Yalçınsoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi
İZMİR - Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu eşini bıçak darbeleriyle öldüren Rahman Yalçınsoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir'de bugün boşanma davası olan eşi Bihter Yalçınsoy'u (31), dün gece bıçaklayarak öldürülen Rahman Yalçınsoy emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Rahman Yalçınsoy, sevk sırasında sessizliğini koruduğu gözlendi.
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